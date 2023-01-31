Франция поможет Украине приобрести радары ПВО GM200: чем они полезны для ВСУ. Фото

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна выделит средства на закупку радиолокационных станций Ground Master (GM200) для Украины. Их для наших военных изготовит группа Thales.

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Об этом Лекорню сказал во вторник, 31 января, на брифинге после встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Соответствующий контракт на изготовление станций GM200 с Thales будет подписан уже в среду, 1 февраля.

Лекорню отметил, что он еще в декабре узнал от Резникова о том, что нашему государству нужны такие радары. Денежные средства на приобретение GM200 Париж возьмет из специального фонда поддержки Украины.

Радиолокационные станции GM200, которые получат вооруженные силы Украины, помогут усилить военную систему контроля воздушного пространства.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказывал, что эти радары позволят украинским военным быстрее обнаруживать вражеские воздушные цели и своевременно оповещать о них ПВО.

"Радиотехнические войска – это глаза Воздушных сил, поэтому любое усиление западными радарами поможет нам лучше видеть воздушные цели и лучше их обнаруживать, не только на нашей, но и на вражеской территории", – объяснил Игнат.

Известно, что радары GM200 могут обнаруживать вражеские цели в радиусе около 250 км, они способны одновременно наблюдать за воздухом и поверхностью. Радиолокационная станция может быть интегрирована в систему противовоздушной обороны SAMP/T, которую также получит Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве волонтеры организовали новый масштабный сбор для военной помощи Украине. Цель – 5 миллионов евро, которые потратят на покупку пяти израильских радаров противовоздушной обороны для нашей страны.

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