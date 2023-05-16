Франция предоставит Украине ракеты большой дальности, которые позволят совершить контрнаступление.

Франция в ближайшие недели поддержит Украину новой военной помощью. В частности, Париж предоставит Киеву десятки бронированных машин и легких танков, а также ракеты большой дальности.

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Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской телекомпании TF1 в понедельник, 15 мая, после воскресного приема президента Украины Владимира Зеленского. Его слова цитирует издание Brignoles.

Макрон отметил, что ракеты большой дальности позволят Украине совершить контрнаступление.

"Мы решили поставить новые боеприпасы (ракеты NDRL)/ Также будет помощь в ремонте транспортных средств и оружия", – сказал Макрон.

Эммануэль Макрон также отметил, что украинские военные будут проходить обучение во Франции.

"Мы открыли двери для обучения пилотов истребителей. Учебу можно начать немедленно", – добавил президент Республики.

В то же время, Макрон подтвердил позицию Франции относительно поставки самолетов Украине.

На вопрос, пришлет ли Париж истребители Киеву, президент Республики ответил, что речь идет не о самолетах, а только о ракетах и учебе.

"Мы не будем поставлять оружие, которое позволило бы Украине достичь российской земли", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон сказал, что Франция может немедленно приступить к обучению украинских пилотов истребителей.

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