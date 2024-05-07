Франция продолжит поддерживать Украину, несмотря на риторику России – МИД

Французский посол был вызван в министерство иностранных дел России из-за якобы "воинственных заявлений Парижа и растущей вовлеченности в украинский конфликт". Но в МИД Франции подчеркнули, что их страна продолжит поддерживать Украину, несмотря на риторику России.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "Посол Франции в России был вызван 6 мая 2024 года в МИД РФ", – говорится в сообщении.

Франция отмечает, что дипломатические каналы вновь находятся в целях манипулирования информацией и запугивания.

"Российское министерство в очередной раз изменило ответственных, стремясь обвинить западные страны в угрозах России, тогда как последняя уже более двух лет ведет агрессивную войну в Украине в нарушение международного права и продолжает это делать. В частности, посредством кибератак и гибридных действий, его агрессивных маневров, направленных на дестабилизацию европейских стран", – отметили там.

В МИДе отметили, что Франция продолжит поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.

В сети распространили фейк о том, что Франция развернула в Славянске первые 100 человек Иностранного легиона. Такие вбросы выгодны только России, чтобы в очередной раз обстрелять инфраструктуру и убить гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Макрон снова заговорил о возможности отправки своих войск на территорию Украины. По его словам, нельзя исключать таких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

Макрон также выразил мнение, что безопасность Европы невозможна без обеспечения стабильности Украины. По его словам, война, которую ведет Россия против нашей страны, - основная угроза для континента.

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