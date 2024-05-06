В сети распространили фейк о том, что Франция развернула в Славянске первые 100 человек Иностранного легиона. Такие "вбросы" выгодны только России, чтобы в очередной раз обстрелять гражданскую инфраструктуру и убить гражданских граждан.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер". "Новость Asia Times от Стивена Брайена о том, что Франция развернула в Славянске первые 100 человек Иностранного легиона – яростный фейк", – говорится в сообщении.

Примечательно, что эту новость распространили не только российские свалки типа RT, но и некоторые крупные украинские СМИ.

Однако сама статья Стивена Брайена в гонконгском издании Asia Times о первых 100 военных в Украине из 1500 основана на заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которое она сделала еще 3 апреля, а также на "вбросе" пропагандистского канала "Военная хроника" 12 апреля, понесенного кремлевскими СМИ, причем они сами пишут, что подтверждения этим данным нет.

В то же время сам Стивен Брайен – известный конспиролог.

"Это автор свирепых фейков, например, "США пытаются установить контроль над Будановым с целью перенесения столицы из Киева во Львов". Или вот: "НАТО рассматривает Молдову как плацдарм для наступления на Крым. Он из той кучки смиренных западных "инсайдеров" на подсосе у Кремля. И вот этот Стивен Брайен, основываясь на заявлении Захаровой и Z-каналов об отправке 100 французских военных размерков. то, как это плохо, это может спровоцировать войну Европы с Россией", – объяснили в мониторинговой группе.

Этот фейк распространяется, чтобы повлиять на три аудитории:

Для французской – создать общественное мнение против отправки войск на фоне последних заявлений президента Эммануэля Макрона.

Для азиатской, поскольку статья вышла в Asia Times – тот же посыл накануне встречи Макрона с лидером КНР Си Цзиньпином.

Для российской – чтобы ударить еще раз по больнице в Славянске, а потом утверждать, что там якобы "ликвидировали 100 французских наемников".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Макрон в очередной раз заговорил о возможности отправки своих войск на территорию Украины. По его словам, нельзя исключать никаких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

Макрон также выразил мнение, что безопасность Европы невозможна без обеспечения стабильности Украины. По его словам, война, которую ведет Россия против нашей страны, - основная угроза для континента.

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