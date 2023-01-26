Франция рассматривает передачу Украине систем ПВО, по танкам Leclerc решения нет – МИД

Официальный Париж изучает возможность усилить военную помощь Украине, в частности, государство может передать украинской армии дополнительные средства противовоздушной обороны. В то же время, вопрос о передаче Киеву танков Leclerc еще не решен.

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Об этом сказала глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в четверг, 26 января. Вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она дала брифинг в Одессе. Видео пресс-конференции опубликовано в Twitter.

По словам французской дипломатки, президент государства Эммануэль Макрон уже поручил главе минобороны изучить вопрос о возможности предоставить Вооруженным силам Украины танков. Однако пока решение не принято.

В то же время Франция может помочь Украине дополнительными средствами ПВО. Колонна отметила, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, эти средства все еще являются приоритетом для Киева.

"Думаю, что мы со своей стороны ответим на эту просьбу", – добавила Колонна.

В конце декабря 2022 года Макрон заявил, что Париж готов передать очередной пакет военной помощи для Украины, включая новую партию артиллерийских установок Caesar. Некоторые из этих САУ были первоначально изготовлены по заказу для Дании.

Шесть аналогичных установок Париж передавал Киеву еще в ноябре. Эти САУ стали первыми пакетами военной помощи Франции передовых западных технологий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада отправит в Украину четыре немецких танка Leopard 2 "в ближайшие недели". Кроме этого, Вооруженным силам Украины будут высланы инструкторы, которые научат солдат пользоваться современным оружием.

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