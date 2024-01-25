Франция возглавила 'артиллерийскую коалицию' для Украины: названы главные задачи

Французский генерал Жан-Мишель Гийотон возглавил коалицию "Артиллерия для Украины", которую 18 января основал министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню. Ее цель – усиление военной поддержки Киева.

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Генерал представил коалицию на пресс-конференции в Минобороны Франции, говорится на сайте ведомства. Он пояснил, что в нынешней войне масса становится одним из ключей к успеху как с точки зрения количества пусковых установок, так и с точки зрения тоннажа снарядов.

"Артиллерийская коалиция – это способ дальнейшего структурирования помощи, которую страны-союзники оказывают Украине", – пояснил генерал.

Указанная коалиция, по его словам, "имеет два горизонта": краткосрочный и долгосрочный. В первую очередь, нужно удовлетворить первоочередные потребности украинцев: обеспечение боеприпасами и техническое обслуживание.

"В настоящее время это преимущественно касается боеприпасов, чтобы уравновесить баланс сил, который почти 1:6 в пользу россиян. Это значит, что когда на украинские позиции падает шесть российских снарядов, украинцы могут ответить лишь одним снарядом. Вторая насущная потребность, по его словам, – это техническое обслуживание, чтобы восстановить работоспособность сломанной техники", – отметил Лекорню.

В долгосрочной перспективе коалиция стремится помочь Украине создать артиллерию будущего и привести ее в соответствие со стандартами НАТО.

"Это потребует настоящей трансформации, поскольку их артиллерия использует много деталей еще с советских времен. Учитывая это, нам нужно научить не только пользователей переданного оборудования, но и техников, начальников отделений, штабных офицеров, специалистов по наведению и целеуказанию", – пояснил Больница.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 января в Париже была запущена "артиллерийская коалиция", призванная укрепить возможности Киева в войне против России. Однако министр обороны Украины Рустем Умеров упразднил визит во Францию на это событие "из соображений безопасности". Он принял участие в мероприятии в режиме онлайн.

– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости наращивать производство оружия, чтобы добиться увеличения поставок вооружения для помощи Украине. Он подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы Россия думала, что она может выиграть войну.

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