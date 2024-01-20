'Россия не должна думать, что может победить': Макрон призвал быстрее реагировать на нужды Украины в оружии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оборонная индустрия страны обязана увеличивать производство, чтоб добиться роста поставок вооружения для помощи Украине. Он подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы Россия думала, что она может выиграть войну.

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Об этом французский лидер сказал в пятницу, 19 января, во время обращения к Вооруженным силам на военно-морской базе Шербур, передает издание Bild. Он заявил, что Париж продолжит поддерживать Киев в борьбе за свободу.

Он отметил, что от оборонных предприятий ожидается увеличение скорости и объемов производства и внедрение инноваций.

"Мы также будем внедрять инновации, чтобы решить проблему массового использования дронов, в решении которой Франция полагается на свою оборонную промышленность", – сказал Макрон. По словам президента, оборонная промышленность находится в режиме войны и уже способна производить продукцию быстрее и больше, чем раньше.

Французский лидер подчеркнул, что Запад не может позволить Москве поверить, что она может выиграть войну. Победа России, как он заметил, станет концом европейской безопасности.

"Поэтому мы продолжаем поддерживать украинцев. Это осуществляется путем обучения украинских солдат и поставок военной техники в области артиллерии, наземно-воздушной обороны и дальних ударов", – добавил президент Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, французская оборонная промышленность изготовит для Вооруженных сил Украины 78 САУ Caesar. Чтобы процесс начался как можно быстрее, Украина предоставит часть собственных ресурсов.

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