Во Франции анонсировали производство почти 80 САУ Caesar для Украины: что известно

Французская оборонная промышленность произведет для Вооруженных сил Украины 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Для того, чтобы процесс начался как можно скорее, Украина предоставит часть собственных ресурсов.

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Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Parisien. По его словам, недавно Киев купил шесть СУА за свой счет, чтобы "запустить инициативу".

Лекорню отметил, что Париж переходит на режим военной экономики, учитывая, что западная помощь для Украины постепенно исчерпывается.

Министр назвал установки Caesar "флагманом французской артиллерии". Эта техника имеет 155-мм калибр и может вести огонь на расстояние до 42 км, производя не менее шести выстрелов в минуту.

Бесконтактные детонаторы для САУ Caesar позволяют взрывать снаряды в воздухе, до контакта с целью. САУ передвигается со скоростью около 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью.

Лекорню сообщил, что 18 января ожидает визит во Францию министра обороны Украины Рустема Умерова. Чиновники должны вместе посетить оборонный завод Nexter в Бурже, где производят САУ Caesar.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж планирует подписать с Киевом соглашение о безопасности, как это ранее сделала Великобритания. Работа над документом уже близка к завершению.

Глава государства отметил, что подписание соглашения о безопасности между Францией и Украиной будет средством давления на российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон объявил о новых поставках оружия Украине. Его страна передаст нашим защитникам 40 ракет SCALP и сотни авиабомб.

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