Французские войска направляются в Румынию для развертывания в Украине? Может ли это быть правдой и откуда 'растут ноги'

Ряд французских масс-медиа вечером 14 марта обнародовал информацию, что часть военных Франции направляются в Румынию. Это якобы будет для них временное место дислокации перед отправкой их в Украину.

Первоисточником выступило издание France News 24. Однако оно ни на кого не ссылается и отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон мог подтвердить информацию сегодня, но не сделал этого.

"Говорят, что французские полки направляются в Румынию, готовясь к развертыванию в Украине против российской армии, в частности в Одессе. Среди них упоминается 2-й иностранный пехотный полк", – утверждает France News 24 и добавляет, что "ситуация в Украине может быстро приобрести международное масштаба".

Сегодня Макрон дал интервью французскому национальному вещателю. Прямого заявления о введении в Украину вооруженных сил Франции он не сделал.

Относительно обсуждаемой темы введения войск НАТО в Украину Макрон заявил, что в сложившейся ситуации "ничего нельзя исключать". "Мы сегодня не находимся в такой ситуации, когда нужно отправлять войска в Украину, но мы не исключаем такой сценарий", – сказал французский президент.

В свою очередь в украинском парламенте опровергают информацию France News 24. Согласно украинским законам без разрешения Верховной Рады иностранные войска не могут войти в Украину. А такое разрешение парламентарии не давали.

"Выдыхаем. Этого точно не будет. У нас есть только Силы Обороны. Сайт, который распространяет это сообщение – фейковый. Если бы шло к этому, то Рада голосовала бы по разрешению на ввод войск. Давайте немного успокоимся и не будем накручиваться. Не будет пока французских, немецких, американских войск в Украине. Не та сейчас ситуация, чтобы наши союзники вступили в войну", – в частности, сказал нардеп Алексей Гончаренко.

Макрон на самом деле обсуждал введение в Украину французских воинов еще в 2023 году на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции. Об этом он рассказал "в закрытом круге" 21 февраля 2024 года. "В динамике ничего нельзя исключать. В любом случае, мне придется отправить ребят в Одессу", – заявил тогда французский президент.

А сегодня по отправке войск в Украину французский лидер лишь отметил, что не исключает такого сценария. В целом, 14 марта Макрон выступил с решительными высказываниями по поводу войны в Украине. OBOZ.UA собрал главные заявления президента Франции, читайте их здесь.

Как писал OBOZ.UA, Франция намерена создать коалицию стран, руководство которых будет готово отправить свои войска в Украину. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурна, страна-террорист Россия не должна указывать Европе, как помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.