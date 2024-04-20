"ФСБ готова вести зачистку до последнего украинца": захватчики превращают жителей оккупированных территорий в "террористов"

На оккупированных территориях Украины российские захватчики терроризируют местных жителей, задерживая их по любому поводу и бросая за решетку. Главную роль тут играет ФСБ, давно превратившаяся из спецслужбы в карательный орган кремлевского режима. А в оккупации у нее и вовсе карт-бланш.

Подробнее о том, как из украинцев делают "террористов", – читайте в материале OBOZ.UA.

Кто под ударом

Жители Крыма, части Донецкой и Луганской областей за девять лет оккупации, к сожалению, уже по полной прочувствовали на себе, на что способна "новая власть". Сейчас же российские захватчики цинично насаждают свои порядки в так называемых новых регионах, которые насильно "присоединили" к РФ.

Особенно много сообщений о преступлениях оккупантов приходит из Запорожской области, часть которой находится сейчас под контролем России. Крупные города региона – Мелитополь и Бердянск – были оккупированы еще в феврале 2022 года, однако, по словам местных жителей, и сегодня "выродки так и не успокоились".

На улицах этих городов то и дело проходят рейды, более похожие на облавы. "Оккупанты очень боятся диверсантов и малейшего сопротивления со стороны местных. Боятся, что они помогут скорректировать удары по объектам захватчиков, и потому запугивают людей. Все эти облавы – акции устрашения, российский террор в чистом виде", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

По его словам, местных жителей оккупанты задерживают и бросают за решетку по любому поводу. Например, кто-то случайно вышел без документов в магазин, или же из-за того, что в телефоне обнаружили подписку на украинские патриотические ресурсы. "Но последнее – все же реже, люди уже научились быть осторожными и выходят на улицу с чистым телефоном. То есть в нем нет ничего лишнего", – говорит офицер.

Однако и это не гарантия. Сотрудники ФСБ на оккупированной части Запорожской области занимаются "бизнесом", однако им нужно давать и показатели поимки "террористов" – потому жертвой может оказаться любой. Особенно зверствуют оккупанты после того или иного ЧП – очередного покушения на предателей или же после меткого ракетного удара по пункту управления или складу БК российских захватчиков.

Как рассказал собеседник OBOZ.UА в оккупированном Мелитополе, после этого сразу начинаются облавы, во время которых и находят очередных "террористов".

"Мы уже знаем, что на улицу лучше не выходить, надо пересидеть пару дней, если есть такая возможность. Если честно, ужасное ощущение, но многим некуда деваться. Многие проукраински настроенные местные жители не уезжают по ряду причин – в первую очередь из-за неимения достаточной суммы средств и наличия пожилых больных родственников", – говорит житель Мелитополя.

По его словам, проще тем, кто работает удаленно и не вынужден каждый день ездить на работу. "Но мы знаем точно одно: ФСБ готова вести зачистку до последнего украинца", – убежден он.

Оправдательных приговоров – нет

Какое количество украинцев за годы оккупации оказались безвинными жертвами российских оккупантов – подсчитать сложно. На слуху только малая часть.

Например, житель Мелитополя Константин Зиновкин уже год провел за решеткой. До начала полномасштабного вторжения он с женой Люсьеной ездил на заработки за границу – мечтали в будущем открыть свою мастерскую по металлообработке. 24 февраля 2022 года пара оказалась в разных городах – жена Константина в Киеве (училась на курсах), а он – в родном Мелитополе. В городе также находились его мама и бабушка, прикованная к постели после инсульта.

12 мая 2023 года мужчина вышел из дома и больше не вернулся. Однако буквально через двадцать минут после того, как он ушел, мать Кости услышала, что кто-то открывает дверь его ключом. Вместо сына там стояло трое мужчин в гражданской одежде и в балаклавах. Они сообщили, что Константин задержан за "нарушение режима", но якобы ненадолго. Однако все получилось иначе. Спустя месяц прошел еще один обыск, во время которого "следователи" сообщили, что мужчина якобы собирался кого-то взорвать.

Мать жителя Мелитополя безуспешно разыскивала сына, в итоге выяснилось, что его держат в так называемом Приазовском отделе полиции. Затем его перевели в СИЗО Чонгара (Херсонская область).

В "прокуратуре" женщине сообщили, что в отношении ее сына открыли уголовное дело по статьям за терроризм и подготовку к преступлению. И он до сих пор в заключении.

В местных тюрьмах и на территории России сидит много тех украинцев, которых задержали оккупанты еще в 2022 году. Некоторые уже получили приговор. Оправдательных, конечно же, нет.

Например, 18 апреля стало известно, что в российском Южном окружном военном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении жителей Бердянска Виталия Расторгуева и Владимира Кривцуна, которых обвинили в подготовке акта международного терроризма за якобы намерение взорвать автомобиль с главой местной оккупационной военно-гражданской администрации.

Расторгуеву назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, а Кривцуну дали 11 лет. Обоим – с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима.

Ранее в российских пропагандистских изданиях сообщалось, что Расторгуев в июле 2022 года якобы установил взрывное устройство в машину гауляйтера Александра Сауленко, но оно не сработало, а "подрывника" задержали по сообщению "бдительных граждан". Под пытками у Виталия выбили признание, что он действовал "в соответствии с указаниями кураторов из Службы безопасности Украины и Главного управления украинской разведки".

И это, к сожалению, далеко не единичный случай. Пока Украина не вернет контроль над оккупированными территориями, "террористом" могут признать любого украинца.