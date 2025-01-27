На оккупированной части Украины ФСБ устроила "охоту", в том числе на детей: им грозит вплоть до пожизненного

На временно оккупированной территории Украины, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, снова активизировались российские спецслужбы. Они оголтело отчитываются об арестах местных жителей, большинству которых грозит провести 20 лет (а то и до конца жизни) за решеткой. Причем в реальность их "преступлений" не верят даже россияне – и для этого есть причины.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Под ударом – дети

21 января стало известно, что сотрудники управление ФСБ России по "ДНР" в Мариуполе задержали местного жителя по подозрению в "шпионаже" и "госизмене".

В спецслужбе страны-агрессора утверждают, что он "являясь гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи города Мариуполя и после приобретения им гражданства России продолжил по заданию украинского ГУР МО собирать информацию о российских военнослужащих".

Примечательно, что в сообщении ФСБ не указывается возраст задержанного, однако по видео (пусть и с заблюренным, размытым лицом) можно предположить, что это подросток (смотрите на скриншоты). Что касается упоминания о его якобы российском гражданстве, то на оккупированной территории в 14 лет обязывают получать паспорт РФ и избежать этого не получится.

Также нужно учитывать, что большинство жителей Мариуполя, которые пережили российские бомбардировки весной 2022 года, остались без украинских документов. И единственный шанс впоследствии выехать из оккупации – это получить российские. К тому же было много случаев, когда на блокпостах российские захватчики рвали украинские паспорта местных жителей.

Действительно ли подросток собирал информацию о российских оккупантах или нет – можно только догадываться. Ведь задержания жителей оккупированной территории по надуманным обвинениям, причем по особо тяжким статьям, тут, к сожалению, обычное дело.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что трех подростков из Мелитополя Запорожской области обвинили в "террористической деятельности" и "работе на СБУ". Дело будет рассматривать Южный окружной военный суд, который находится в российском Ростове. Следующее заседание назначено на 5 февраля.

А на оккупированной части Херсонской области спецназовцы ФСБ задержали 18-летнюю девушку, которая будто бы "передавала информацию в ВСУ". В частности, в апреле 2023 года она якобы "собирала и передавала куратору сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил РФ".

В отношении девушки возбудили дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет...

Хроники российского террора

В январе 2025 года различные управления ФСБ наперегонки рапортовали об "успешных раскрытиях" и задержаниях местных жителей.

Например, в Севастополе задержали мужчину, якобы собиравшего данные о российских объектах ПВО и флота "для военной разведки Киева".

Причем ФСБшники сняли очередное кино с доставанием из машины задержанного флага Украины. И нарвались на шквал насмешливых комментариев в сети.

В Луганской области спецназ ФСБ задержал местного жителя, который обвиняется в "оказании содействия ВСУ". Мужчина, по утверждению оккупантов, "был завербован еще до начала СВО через шантаж". А потом о нем... долго не вспоминали. Ну не цирк?

В Донецкой области задержали жителя г. Енакиево, также подозреваемого спецслужбой страны-агрессора в "государственной измене". Он будто бы неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования защитников Украины. А в Мариуполе задержали женщину из-за "публичных призывов к терроризму и экстремизму" (в социальных сетях).

По мнению собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, главная причина "вала успешных раскрытий и задержаний" – это демонстрация сотрудниками ФСБ "результативности" их работы.

"К тому же если оказывать психологическое давление и физическое воздействие (речь о пытках), то, наверное, любой человек "сознается" под запись в том, что на самом деле не совершал. Что уж говорить о подростках. А ФСБшники поставят галочку: мол, вот как умеем, шпионов и диверсантов аж пачками ловим", – говорит офицер.

На "активизацию" ФСБ обратили внимание и в России. Причем даже в Z-пабликах уже много комментариев, что все это "дымовая завеса".

"Ситуация действительно выглядит крайне запутанной и вызывает множество вопросов. С одной стороны, очевидно, что действия ФСБ стали более заметными и даже громкими, но неясно, насколько они эффективны и обоснованы. Кажется, что вместо того, чтобы заниматься реальными угрозами, акцент сделан на показательные задержания, которые больше напоминают PR-кампанию", – написал админ одного из Telegram-каналов.

В комментариях Z-"патриоты" озабочены неспособностью российских спецслужб и МО РФ противодействовать реальным угрозам (в числе которых и ликвидация генерала Кириллова в Москве). И делают вывод, что ФСБ пытается скрыть настоящие проблемы за занавесом показной эффективности.

Но как бы то ни было, а в итоге страдают жители оккупированной части Украины. Избавиться же от террора российских захватчиков можно только после освобождения.