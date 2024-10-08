Гаррис просила Зеленского выбрать преемника на случай, если его убьют или захватят в плен – WP

В середине февраля 2022 года перед самым началом полномасштабного вторжения России в Украину вице-президент США Камала Гаррис просила президента Владимира Зеленского разработать план преемственности на тот случай, если его убьют или захватят в плен. Такой разговор между Гаррис и Зеленским состоялся во время конференции по безопасности в Мюнхене.

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Об этом написал журналист Боб Вудворд в своей книге "Война". Выдержки из его издания приводит The Washington Post.

Вудворд пишет, что Камала Гаррис за считанные дни до российского полномасштабного вторжения на конференции в Мюнхене говорила Владимиру Зеленскому что нападение Путина будет неизбежным. Она привела ему свои аргументы и убеждала украинского лидера прибегнуть к соответственным действиям на фоне военной угрозы России.

Как отмечает издание, в этом разговоре Гаррис зашла так далеко, что "потребовала от него разработать план преемственности", который бы обеспечивал стабильность на случай, по словам вице-президента США, "если вас схватят или убьют".

В книге Боб Вудворд также говорится, что Камала Гаррис осенью 2021 года пыталась подтолкнуть к действиям президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках подготовки к тому, что по убеждению американской разведки станет "значительной военной акцией России против Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис заявила, что не готова к двусторонним переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны России против Украины. Она убеждена, что в любых переговорах обязательно должна участвовать Украина.

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