Гаубицы Caesar и танки: СМИ раскрыли состав будущего пакета военной помощи от Франции
Франция планирует предоставить новый пакет военной помощи Украине. Ожидается, что он будет содержать 18 гаубиц Caesar, 128 транспортных машин VAB, 24 легких танка, противотанковые ракеты, грузовики и радары.
Об этом сообщает France Info. "Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят другую часть дополнительного французского оборудования в соответствии с планом, намеченным на 2024 год", – говорится в сообщении.
Также в конце текущего года 2100 украинских солдат пройдут двухмесячную подготовку в военных лагерях во Франции с целью подготовки к возможным боевым действиям.
СМИ также отмечают, что это будет самая масштабная учеба украинских военных за рубежом, которая будет проходить во французских военных центрах, где регулярно готовят французских военных перед участием в международных военных операциях.
Некоторая часть обучающей программы также будет посвящена тренировке по эксплуатации танков. Главной целью этой масштабной операции является подготовка бригады Вооруженных сил Украины к декабрю 2024 года.
Накануне, 15 июля, стало известно, что в Украину продолжает поступать помощь от партнеров. В этот раз ВСУ получили новые зенитные пулеметы MR-2 Viktor чешского производства.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле. Согласно анализу, в 2024 году Россия планирует произвести или восстановить 4,5 млн. боеприпасов. В то же время США и страны Европы планируют произвести только 1,3 млн. снарядов.
Напомним, что в феврале 2024 года Чехия подала предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в ЕС, на Европейском совете. Прага выступила посредником и объединила разные страны с поставщиками военной техники со всего мира.
План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация предстала перед непредвиденными трудностями. В конце мая министерша обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что 18 стран подписали с Чехией меморандумы о намерении финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада.
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