Гауляйтер Балицкий признался в депортации украинцев и намекнул на казни: в ISW объяснили, что стоит за заявлением

Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий признал, что руководство страны-террориста России насильственно депортирует украинских граждан. Более того, предатель намекнул на массовые казни украинских граждан российскими оккупационными войсками.

Преступник открыто признал в интервью пропагандистам, что захватчики "выслали большое количество семей", которые не поддержали так называемую "специальную военную операцию". Об этом сообщает Институт изучения войны.

Балицкий оправдал преступные действия РФ, заявив, что насильственная депортация украинцев была произведена "в их собственных интересах". Он заявил, что оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с этими людьми, иначе их убили бы другие пророссийские граждане.

Кроме того, предатель рассказал, что украинцев депортировали силой. При этом Балицкий также намекнул, что оккупационным властям пришлось принять некоторые чрезвычайно жесткие решения. В ISW уверены, что речь шла, вероятно, о случаях, когда российские террористы проводили массовые казни украинских граждан.

Аналитики считают, что Россия пытается уничтожить украинский язык, культуру, историю, этническую принадлежность и идентичность, в том числе посредством депортации. Также там подчеркнули, что действия РФ нарушают Конвенцию о предотвращении и наказание за преступление геноцида.

В ISW отметили, что заявления Балицкого о депортации украинских граждан указывают на то, что кампания по депортации частично направлена на русификацию населения оккупированной Украины посредством принуждения и страха. Кроме того, аналитики объяснили, что готовность коллаборанта открыто обсуждать и даже защищать преступления РФ против украинцев в публичном интервью подчеркивает степень, в которой российские власти поддерживают и продвигают такую ​​политику.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей в РФ геноцидом украинского народа. Также в документе содержится призыв продолжить помощь беженцам с детьми из Украины.

Ранее сообщалось, что в оккупированных территорий Запорожья вывозят детей в "российскую глубинку" за тысячи километров от дома. В Чувашии и других отдаленных регионах РФ им "промывают мозги", рассказывая о "спецоперации" и ее "ветеранах".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!