ГБР открыло дело против украинских командиров на следующий день после начала наступления РФ на Харьковщине
После прорыва российскими войсками государственной границы на севере Харьковской области Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело. В документах фигурирует командование 125-й отдельной бригады территориальной обороны.
Следствие утверждает, что в ходе штурмовых действий противника 10 мая "имели место факты ухода с боевых позиций" подразделениями 125-й бригады терробороны. Об этом говорится в данных судебного реестра.
В документе говорится, что вблизи населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное и Гатище подразделения терробороны ушли с боевых позиций, в результате чего "поражение противника производилось силами второго эшелона".
Кроме того, по данным следствия, командование 125-й бригады территориальной обороны и подчиненные ей подразделения не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ. Правоохранители утверждают, что именно этопривело к потере позиций, военной техники и личного состава подразделения.
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело на следующий день после прорыва оккупантами границы. Производство открыли по ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения или в боевой обстановке) и ст. 429 (самовольное оставление поля боя во время боя или отказ во время боя действовать оружием) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской области с начала суток 25 мая враг уже трижды атаковал украинские подразделения. За минувшие сутки на Харьковском направлении оккупанты потеряли 148 человек, из них 35 погибших и 113 раненых.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что подразделениям Сил обороны Украины удалось взять под огневой контроль приграничье Харьковской области. Речь идет о территориях, куда зашли войска России в рамках своего нового наступления на севере региона, начавшегося 10 мая.
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