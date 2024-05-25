На Харьковском направлении армия РФ трижды пыталась прорваться, продолжается столкновение под Волчанском – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. В Харьковской области с начала суток 25 мая враг уже трижды атаковал украинские подразделения.

За минувшие сутки на Харьковском направлении оккупанты потеряли 148 человек, из них 35 погибших и 113 раненых. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 10:00 утра 25 мая.

В течение 24 мая на всей линии фронта российско-украинской войны произошло в общей сложности 103 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара с использованием трех ракет, 48 авиационных ударов, сбросил 84 авиабомбы, и задействовал 972 дрона-камикадзе – один ударный БПЛА типа "Ланцет" и 971 FPV-дрон. Также путинские террористы 3272 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разных видов вооружения, из них 90 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны атаковали 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры противника. За сутки боевые потери российских захватчиков безвозвратными и санитарными составили 1148 человек. Также враг потерял 15 танков, 11 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, две единицы РСЗО, одно средство ППO, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, 39 автомобилей и три единицы специальной техники.

С начала текущих суток произошло 21 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив управляемые авиабомбы. Украинские войска продолжают оборонную операцию, сосредотачивают основные усилия на отражении нападения противника и восстановлении территориальной целостности страны.

С начала суток российские оккупанты совершили 479 обстрелов позиций наших войск, из них семь с использованием реактивных систем залпового огня. Также оккупанты применили 25 ударных дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия отражены в районе Липцев без успеха для противника. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

По уточненным данным за минувшие сутки на Харьковском направлении оккупанты потеряли 148 человек, из них 35 погибших и 113 раненых. Также украинскими воинами уничтожены пять вражеских артсистем, восемь БПЛА, пять автомобилей и одна единица специальной техники. Кроме того, повреждена одна бронированная машина, пять артсистем, одно средство ПВО, три автомобиля и две единицы спецтехники. Поражены 24 блиндажа противника.

На Купянском направлении подразделения наших войск отразили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация на этом участке фронта остается напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении отражена вражеская атака в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из них продолжается недалеко от Выемки. На этом участке фронта украинские воины имели успех на отдельных участках.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отражена, еще одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды атаковал позиции наших войск. Силами обороны одна атака отражена неподалеку от Невельского. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

По уточненным данным за прошедшие сутки на Покровском направлении потери противника составили: 286 захватчиков убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три танка, четыре автомобиля и склад с боеприпасами. Кроме того, повреждены два вражеских танка, бронетранспортер и два автомобиля противника.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили две попытки противников продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении противник попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области, но потерпел неудачу и отступил.

На Ореховском направлении отражена атака оккупантов возле Роботиного. В настоящее время идет бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что подразделениям Сил обороны Украины удалось взять под огневой контроль приграничье Харьковской области. Речь идет о территориях, куда зашли войска России в рамках своего нового наступления на севере региона, начавшегося 10 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, военный бригады "Спартан" Нацгвардии Денис Каратаев рассказал, что в направлении Липцев Россия бросает в штурмы подразделения "Шторм-Z". Они пытаются проводить ротации, однако украинские воины делают все возможное, чтобы не дать врагу нарастить численность и темпы атак.