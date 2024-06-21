Где может пройти второй Саммит мира: Кулеба уточнил, на чем настаивает Украина

Украина настаивает на проведении второго Саммита мира в одной из стран Глобального юга. Потому что в регионе есть несколько качественно сильных игроков, проявляющих интерес к проведению этого мероприятия.

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Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона. Он отметил, что важно и то, чтобы время между первым и вторым саммитом не было "пустым".

"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. Здесь есть несколько качественно сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго саммита", – рассказал глава МИД.

Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский договорился в Швейцарии о проведении между первым и вторым саммитом тематических мероприятий по каждому пункту формулы мира. По мнению украинского лидера, для формирования переговорной позиции, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран.

Справка

Термин "Глобальный Юг" впервые использовал в 1969 году политический активист Карл Оглсби. Сочиняя в либеральном католическом журнале Commonweal. Он утверждал, что война во Вьетнаме стала кульминацией истории северного "доминирования над глобальным югом". Но только после распада Советского Союза в 1991 году, ознаменовавшего конец так называемого "второго мира", этот термин получил распространение. К тому времени более распространенным термином для развивающихся стран, которые еще не полностью индустриализировались, был "третий мир".

К Глобальному Югу относятся разные страны мира, иногда описываемые как "развитые", "менее развитые" или "неразвитые". Многие из этих стран находятся в Южном полушарии, преимущественно в Африке, Азии и Латинской Америке.

Напомним, 15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Участие в нем приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций. Итоговое коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и 4 организации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения войны.

– Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принимать и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ не будет диктовать свои условия, а будет слушать, что ей говорят другие государства.

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