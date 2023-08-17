Гендиректор ВТО посетила Ирпень и увидела следы зверств окупантов. Фото

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала 17 августа прибыла в Ирпень, где собственными глазами увидела следы зверств российских оккупантов. В частности, она посетила наиболее поврежденный жилой комплекс "Ирпенские липки", кладбище автомобилей и разрушенный Романовский мост.

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В поездке гендиректора ВТО сопровождали первая вице-премьер-министр Украины – министерша экономики Украины Юлия Свириденко и начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА (фото размещены внизу новости).

"Рассказал и показал, какие разрушения понесли город и вся Киевщина из-за российской агрессии. Госпожа Нгози не понаслышке знает, что такое война. В детстве ей пришлось тоже пройти из-за этих ужасов", – отметил Кравченко.

Так, Нгози Оконджо-Ивеала смогла увидеть, как напротив ЖК "Ирпенские липки" продолжается комплексное восстановление более 60 домов частного сектора, а в самом жилом комплексе отстраивают одну из многоэтажек.

"Также поговорили о комплексном восстановлении разрушенных объектов совместно с бизнесом как в регионе, так и в стране в целом. Поделился историями наших предпринимателей, которые начали свое дело во время войны. Спасибо госпоже Нгози за визит и поддержку!" – заявил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене появился новый мурал, посвященный защитникам города от оккупантов. Увидеть стенопись можно на одном из домов центральной площади города.

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