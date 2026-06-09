"Генерал Черешня" завершила весну с почти 40 тысячами пораженных целей
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Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" подытожила результаты весеннего периода, подтвердив лидерские позиции своих решений на поле боя по данным системы ситуативной осведомленности "Дельта".
По результатам марта, апреля и мая продукция компании удерживала первое место в рейтинге по эффективности применения, сформированном на основе боевых результатов, зафиксированных в системе "Дельта".
Всего за весну операторы подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые используют беспилотные комплексы "Генерал Черешня", поразили почти 40 тысяч вражеских целей.
Среди ключевых показателей:
- №1 по количеству начисленных Е-баллов среди всех средств поражения;
- №1 по количеству сбитых вражеских БпЛА самолетного и коптерного типа;
- №1 по общему количеству поражений FPV-дронами.
В компании отмечают, что речь идет не о разовом успехе или отдельном результате одного месяца, а о стабильной эффективности, подтвержденной ежедневной боевой работой военных на разных участках фронта.
В компании также подчеркивают, что современная война остается войной скорости адаптации, поэтому полученные результаты рассматривают как стимул для дальнейшего совершенствования беспилотных комплексов и масштабирования производства.
Главные истории дня
Система ситуативной осведомленности "Дельта" используется Силами безопасности и обороны Украины для сбора и анализа информации о боевой ситуации, а также фиксации результатов применения средств поражения. Данные системы являются одним из ключевых инструментов оценки эффективности вооружения и беспилотных комплексов в реальных боевых условиях.