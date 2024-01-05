Генерал Ходжес предлагает передавать Украине оружие даже с истекшим сроком годности

Американское оружие, у которого истекает срок годности, вместо утилизации нужно передавать Украине. С большой вероятностью, она будет эффективной на поле боя.

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Такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, а ныне старший советник НАТО по логистике генерал Бен Годжес. Он подчеркнул, что, в частности, вопрос о сроке годности ракет для ATACMS является "отказом" и только политическая воля мешает Штатам передать это оружие Украине.

"Я говорю так: давайте отдадим его (просроченное оружие. – ред.) ВСУ, ведь они доказали свою чрезвычайную инновационность и сноровку в интеграции всего полученного оружия и его эффективном использовании. Давайте сделаем это вместо того, чтобы уничтожать это оружие", – подытожил Годжес.

По его словам, никакого оружия, которое изменило бы ситуацию на поле боя нет. Однако первоочередную потребность ВСУ испытывают в дальнобойном оружии не менее 300 км.

"Итак, это ATACMS и Taurus", – заявил генерал.

По его убеждению, это оружие поможет защитникам Украины поразить каждый квадратный метр оккупированной Россией территории, в том числе Крым. В безопасности не будет ни один российский штаб, корабль, артиллерийская установка или логистика.

Ходжес уверен, что США и Германия должны заявить, что успех Украины – в интересах Запада. Это дало бы России понять, что ее стратегия войны на истощение терпит крах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Бен Годжес сказал, что Силам обороны Украины для того, чтобы уничтожить незаконно возведенный Россией Крымский мост, нужно иметь большое количество мощных высокоточных ракет. Это могут быть ATACMS производства США или германские Taurus.

– В Пентагоне прокомментировали сообщения в СМИ о том, что американские дальнобойные ракеты ATACMS якобы должны утилизировать вместо того, чтобы передать их Украине. Там заверили, что эти сообщения – неправдивы.

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