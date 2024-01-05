'Это неправда': в Пентагоне опровергли слухи об утилизации ракет ATACMS вместо передачи их Украине

В министерстве обороны США прокомментировали сообщения в СМИ о том, что американские дальнобойные ракеты ATACMS якобы должны утилизировать вместо того, чтобы передать их Украине. Там сказали, что эти сообщения – ложные.

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На информацию журналистов отреагировал представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге в Вашингтоне в четверг, 4 января. Он отметил, что Пентагон проверил данные, которые обнародовали издания.

"Да, я видел эти сообщения в прессе. Это неправда. Эти сообщения ошибочны", – сказал Райдер.

Ранее журнал Newsweek писал, что ракеты ATACMS, которые необходимы украинской армии, в Штатах планируют пустить на металлолом из-за истечения срока их годности. Речь идет об установках ATACMS и сотнях ракет M39 и M39A1, писало издание со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса и Дэниела Райса, бывшего специального советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Они считают, что это вооружение можно использовать дешевле и полезнее, вместо того чтобы тратить государственные средства на планируемую утилизацию – ракеты можно отправить в Украину, которая бы очень эффективно использовала их против армии России.

При этом Дэниел Райс отметил, что срок годности не вызывает опасений и добавил, что в Украине эти ракеты могли бы еще хорошо поработать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бен Ходжес сказал, что Силам обороны Украины для того, чтобы уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост, нужно иметь большое количество мощных высокоточных ракет. Это могут быть ATACMS производства США или немецкие Taurus.

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