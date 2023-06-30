Генерал Милли о контрнаступлении ВСУ: война на бумаге и в реальности – разные вещи

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что украинские воины хоть и медленно, но уверенно продвигаются вперед на фронте для освобождения захваченных Россией городов. Он призвал не делать поспешных выводов и отметил, что контрнаступление будет долгим.

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Выступая в Национальном пресс-клубе в пятницу, 30 июня, Милли заявил, что бойцам Сил обороны Украины приходится прокладывать себе путь по заминированным оккупантами полях. Его слова процитировало издание "Европейская правда".

Американский генерал назвал это "частью природы войны" и подчеркнул, что "война на бумаге и настоящая война – это разные вещи".

Милли отметил, что украинский народ и украинские военные сражаются за свое существование против большого государства с многочисленной армией и 140 миллионами населения.

"Это (контрнаступление. – Ред.) происходит медленнее, чем люди прогнозировали. Меня это не удивляет. Они (украинские воины. – Ред.) продвигаются уверенно, целенаправленно, прокладывая себе путь через очень сложные минные поля", – отметил Милли.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Генерал сказал, что нашим воинам нужно больше каждого вида оружия, снарядов, а также современные западные истребители.

Он подчеркнул, что несмотря на трудности, украинские защитники каждый день продвигаются вперед, пусть даже на 500 метров.

В то же время глава Минобороны Алексей Резников ранее говорил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основных резервов войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины находится только на начальном этапе, основные события на фронте будут происходить в ближайшие недели и месяцы. У ВСУ есть все необходимое для победы и возвращения всех захваченных россиянами территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку. Речь идет как о помощи вооружением, так и об обучении и консультациях.

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