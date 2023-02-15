Генерал Милли: США не видят угрозы нового наступления на Киев

Приближается годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, и многие западные обозреватели предполагают, что оккупанты могут предпринять очередную попытку захватить Киев. В то же время в США заявили, что не видят признаков возможного нападения РФ на украинскую столицу.

Видео дня

Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции 14 февраля по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, потенциальная угроза ракетных ударов по Киеву сохраняется, ведь столица Украины является важной целью для врага. Но признаков такого нападения, которое Россия пыталась совершить в начале 2022 года, пока не наблюдается.

"Всегда есть потенциальная угроза, угрозы с воздуха, угрозы ракетных ударов. Киев – это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал возможности РФ совершить нападение на Киев. Но по состоянию на данный момент мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений об этом", – сказал Милли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО прошло отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники обсудили предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

По словам Ллойда Остина, восемь стран вызвались предоставить Украине танки Leopard немецкого производства. Соответствующие решения приняли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки уже полученным от Польши Т-72.

Он также заявил, что США, Германия и Нидерланды отправят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Франция и Италия – системы ПВО SAMP/T.

Вицепремьер - министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с партнерами из НАТО заявил, что танки Leopard в марте уже прибудут в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!