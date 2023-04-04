Генерал Романенко: холостого выстрела быть не должно. Перемен на фронте можно ждать в ближайшие дни. Интервью

В настоящее время украинская армия решает первую из двух задач – оборонительную. Необходимо полностью остановить наступление российской оккупационной армии, которое, хоть и медленно, но все же продолжается. Далее, после тщательной подготовки, начнется второй этап – контрнаступление, освобождение оккупированных территорий. При этом украинские защитники не могут позволить себе "холостого выстрела".

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На сегодняшний день у ВСУ еще нет необходимых для этой операции сил и средств, но они методично накапливаются. Уже в конце текущей недели, до 9 апреля, можно ожидать больших перемен на фронте. Украина получила мощную поддержку союзников в виде истребительной авиации как раз накануне готовящегося контрнаступления, и это не совпадение. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В обращении 2 апреля президент Зеленский заявил о том, что текущая неделя будет очень важной для будущего нашей страны. По вашим оценкам, можно ли ожидать серьезных событий на фронте? Каков ваш прогноз?

– Я полагаю, что может решиться вопрос с окончанием нашей стратегической оборонительной операции на востоке нашей страны. В чем заключаются ее задачи? Остановить продвижение противника. Можно по-разному к этому относиться, однако худо-бедно, на тактическом уровне, но с конца января противник продвигается.

Еще одна задача – уничтожить как можно больше живой силы и техники противника. Эта задача осуществляется в полной мере на всех наших направлениях на востоке – Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Угледарском. Ввиду того, что силы противника иссякнут, он будет вынужден перейти к обороне.

Это очень важно с точки зрения военной профессиональной оценки ситуации, потому что целесообразно и наиболее рационально проводить масштабные контрнаступательные действия именно в этот момент – когда наступательные силы противника иссякли, и он начинает переходить к обороне, но еще не успел создать сильную оборону, как он это сделал на Запорожском направлении, вокруг Мелитополя, в Крыму, в Луганске и Донецке и так далее.

Если у нас накопились силы для стратегического резерва – а как говорят западные эксперты, это должно быть до трех общевойсковых корпусов по 20 тыс. с техникой и обученными на этой технике экипажами и с соответствующим количеством снарядов для обеспечения контрнаступления – так вот, если к концу текущей недели (до 9 апреля. – Ред.) мы получим в совокупности все то, о чем я сказал, безусловно, прогноз Верховного главнокомандующего оправдается.

Условия, о которых я сказал, можно рассматривать по частям. Выполнение задач оборонительной стратегической операции на востоке. Первый этап этой операции мы выполнили на севере нашей страны, а второй этап выполняем сейчас. В ходе операции на востоке мы уже провели две эффективные контрнаступательные операции – на Харьковском и Херсонском направлениях.

Тут могут быть варианты в зависимости от наличия средств. Но хочу обратить внимание на снижение активности врага. Ранее они осуществляли порядка 150 атак в сутки, сейчас – около 50. Конечно же, на отдельных участках эта цифра может несколько отличаться, например, на Купянском или Авдеевском и Бахмутском направлении. Но я говорю об общей оценке по всему фронту.

– Я правильно вас поняла – при соблюдении всех условий, о которых вы сказали, к концу этой недели ситуация на фронте может измениться, и этот этап войны можно будет назвать тем самым контрнаступлением, которое давно прогнозируют?

– Если мы остановим продвижение противника по всему фронту, то это можно оценивать как выполнение задач нашей оборонительной стратегической операции. А потом должен начаться второй этап – контрнаступательная оборонительная операция. Здесь все зависит от того, насколько у нас будут сформированы силы и средства.

Мы видим в открытых источниках, что многое уже есть. В частности, были прогнозы главы Пентагона Остина о том, что через 2-3 недели можно ожидать наступательной операции. В то же время генерал Милли заявил, что, как бы эффективно мы ни наступали, в этом году мы вряд ли одержим принципиальную победу.

Тем не менее, неделю назад наш президент сказал японскому СМИ, что пока к контрнаступательным действиям мы не готовы. Не столько в плане погодных условий, которые нам тоже нужны для наступления, сколько в том, чтобы накопить средства на уровне стратегических резервов.

В этом я соглашаюсь с оценками зарубежных экспертов – чтобы быть убедительными и эффективными в контрнаступлении, необходимо до трех корпусов. Я сомневаюсь, что уже удалось все это подготовить и собрать. Причем это же не просто вооружения и люди. Необходимо также подготовить логистику, горюче-смазочные материалы и главное – боеприпасы.

Мы помним, как в свое время из-за нехватки горюче-смазочных материалов противник на севере был вынужден отступать. Двигаться они уже не могли, они разбегались, мы их добивали и так далее. Мы в такой же ситуации оказаться не хотим. Мы должны хорошо готовиться. Холостого выстрела у нас быть не должно.

– Пригожин заявил, будто бы Бахмут "юридически" взят. Можно ли доверять словам оккупанта?

– Если бы в войне использовали юридические категории, была бы совсем другая ситуация. Даже если было захвачено какое-то административное здание, это не говорит о том, что в целом занят площадной объект, каковым является город Бахмут.

Понятно, что Пригожину несмотря ни на что необходимо продемонстрировать результат, кроме Соледара. Он пытался сравнивать Соледар со Сталинградом, чтобы показать себя героями. Но, на мой взгляд, это далеко не результат.

Украинская армия продолжает выполнять в Бахмуте очень важную задачу стратегической оборонительной операции, а именно – уничтожать живую силу и технику противника и останавливать его продвижение вперед. Возможно, уже в ближайшее время он перейдет к оборонительным действиям.

– Украина получила из Польши истребители Миг-29. О количестве не сообщается…

– Почему, даже в открытых источниках есть некоторые оценки – это не менее двух эскадрилий. В эскадрилье 12 самолетов, то есть не менее 24. По другим оценкам, это авиационный полк, то есть три эскадрильи, 36 самолетов. Разумеется, не все нужно анонсировать, у нас идет гибридная война.

Есть еще и словацкая эскадрилья. Те же хорваты нам помогали. Кто-то дает вертолеты, кто-то самолеты.

– Могут ли эти истребители существенно помочь украинской армии?

– Как минимум, такие поставки позволяют нам восстановить силы на отдельных направлениях, которые были потеряны в результате боевых действий. Мы воевали целый год и понесли определенные потери в вооружении, технике, в том числе самолетах.

Это важно еще и с той точки зрения, что для применения такой авиации наших летчиков не надо долго готовить. Это не F-16, подготовка на котором даже в самом ускоренном варианте составляет несколько месяцев в зависимости от степени профессионализма нашего летчика.

– Вы не считаете, что эти самолеты могли прибыть в Украину именно накануне контрнаступления? Или эти вещи не связаны?

– Я думаю, что связаны. Потому что для проведения контрнаступательных операций очень важно применение авиации. Необходимо много беспилотной авиации – разных типов и возможностей, а также пилотируемой. Потому что действия на степных просторах юга нашей страны обязательно требуют прикрытия с неба авиацией.

Кроме того, необходимо как минимум сравнять потенциалы. К сожалению, у России больше самолетов. У них лучшие возможности авиационного оружия. Нам нужны универсальные самолеты, которые можно было бы использовать для нанесения ударов по наземным целям, поскольку противник укреплен.

Здесь вопрос: либо мы наносим поражение этим укреплениям артиллерией и ракетными комплексами, либо авиацией, хотя и враг будет использовать свои средства ПВО, истребители, штурмовики, бомбардировщики.

Самолеты надо получить, подготовить, разместить – даже авиацию советского образца. Что уж говорить о натовской авиации поколения 4+, которая дает возможность для применения авиационного оружия НАТО. Это повышение нашего авиационного потенциала по сравнению с российским.