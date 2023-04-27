Генерал США: российские сухопутные силы больше, чем в начале вторжения

Командующий Европейским командованием США генерал Кристофер Каволи заявил, что, несмотря на огромные потери в войне государства-террориста России, в ее арсенале есть еще много огневой мощи. Сухопутные силы РФ сегодня больше, чем были в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом Каволи сообщил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей США, пишет CNN. Он констатировал, что, например, воздушные силы РФ потеряли очень мало – всего 80 самолетов, тогда как еще на вооружении имеют 1000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков. Также военно-морские силы России потеряли только один корабль.

"Итак, они все еще используют все эти обычные силы и средства, и смешивают их все вместе", – отметил Каволи.

"Русские более активны, чем мы видели их в последние годы, и их патрулирование по всей Атлантике находится на высоком уровне. И это несмотря на все усилия, которые они предпринимают в Украине", – добавил генерал.

Напомним: также Каволи высказал мнение, что Украина находится в хорошей позиции для контрнаступления в войне против российских оккупационных войск, однако недооценивать захватчиков нельзя.

Стоит отметить, что Кристофер Каволи также сообщил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. ВСУ получили 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретные документы американской разведки, полученные The Washington Post, свидетельствуют, что официальные лица РФ изо всех сил пытаются набрать еще сотни тысяч военнослужащих для войны в Украине, не вызывая гнева широкой общественности. Однако эти планы, которые продвигает российское командование, вызывают тревогу у других правительственных чиновников;

– в Нацгвардии Украины сообщили, что российские войска численно преобладают в Бахмуте и не считаются с потерями, "пытаясь продвигаться по телам своих погибших". Если это где-то удается, то по кремлевской логике оценивается как "существенный успех", отметили военные.

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