'Враг пытается продвигаться по телам своих погибших': в Нацгвардии рассказали о ходе боев за Бахмут

Нацгвардейцам удалось удержать жизненно важные логистические пути в Бахмуте. Однако враг численно преобладает и не считается с потерями, "пытаясь продвигаться по телам своих погибших".

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Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center. Важные пути на западе Бахмута удержали силами 4 бригады оперативного назначения имени сержанта Михальчука.

"Враг пытается продвигаться по телам своих погибших, и если это где-то удается, то по кремлевской логике оценивается как "существенный успех"", – рассказал Уршалович.

На Авдеевском направлении оккупанты на прошлой неделе продолжали наступательные действия, однако успеха в этом направлении они не имели. Уршалович также отметил, что подразделения специального назначения Нацгвардии наносили врагу потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Спартак, Пески.

Напомним, украинские воины зачистили позиции оккупантов у дороги на Бахмут. Наши защитники изо всех сил стараются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, отвергая от нее врага.

Ранее генерал США объяснил, почему бой за Бахмут может быть возвратным в войне в Украине. Он отметил, что бои вокруг Бахмута – настоящее сражение на истощение, поэтому они стали настолько кровопролитными, а преимущество переходит от одной стороны к другой.

Как отмечалось, командир роты БПЛА Юрий Федоренко рассказал, что у противника нет значительных успехов в продвижении Бахмутом. На подступах к городу ВСУ стабилизировали ситуацию.