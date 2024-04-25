'Гениальное оружие': Украина атакует Россию воздушными шарами, сбрасывающими взрывчатку – Forbes

Украина атакует РФ новым типом дронов дальнего действия – воздушными шарами, сбрасывающими минометные бомбы с большой высоты. Они могут преодолевать не менее сотни километров, а для их уничтожения враг вынужден расходовать дорогие ракеты. Такие устройства могут оказаться гениальным оружием, позволяющим повысить стратегический ударный потенциал Украины.

Об этом говорится в статье американского журнала Forbes. Как пишет издание, дроны – воздушные шары являются простыми и недорогими устройствами, которые управляются сложной электроникой, оснащенной спутниковой связью.

Последние достижения в программном обеспечении и лучшее понимание характера ветра означают, что такие шары можно направлять со значительной точностью на большие расстояния, говорится в статье.

Эксперты отмечают, что украинские воздушные шары обладают "рядом удивительных особенностей".

То, что может показаться тривиальным инструментом преследования, может оказаться "гениальным асимметричным оружием, позволяющим повысить стратегический ударный потенциал Украины", заявили в Forbes.

Еще в феврале 2023 года украинские защитники сбили несколько российских воздушных шаров. Похоже, это были обычные метеозонды с радиолокационными отражателями, которые дрейфовали в сторону Киева на высоте до 11 тыс. футов (3,3 км) и, судя по всему, использовались в качестве приманки, чтобы сбить с толку защитников во время атак ракетами и БПЛА.

В марте в РФ заявили, что сбивали украинские воздушные шары в Липецкой и Курской областях, которые кажутся более крупными, более сложными и вооруженными.

"Впервые Вооруженные силы Украины запустили серию метеозондов со взрывчаткой в ​​глубь России", – заявили кремлевские СМИ.

Некоторые воздушные шары несли минометные бомбы, а другие – радиолокационные отражатели, которые, как полагают, придавали воздушному шару вид ударного дрона и, предположительно, отвлекали ПВО. По данным росСМИ, каждый воздушный шар имеет GPS-трекер, балласт, аккумуляторы и управляющую электронику, в которую запрограммированы координаты атаки.

На одном из фото также можно заметить 82-мм минометную бомбу. По мнению ряда источников, лист тонкого материала, встречающийся на ряде фото, это и есть воздушный шар, однако в издании считают эту версию маловероятной.

Специалист по воздушным шарам Крис Хиллкокс из Near Space Photography рассказал, что черный материал больше напоминает спускаемый парашют, чем воздушный шар. Кроме того, на материале не видно следов повреждения, что также подтверждает версию с парашютом. Эксперт отметил, что украинцы могли легко сделать отсекатель для отделения полезной нагрузки от аэростата-носителя, поэтому о самом шаре нельзя сделать никаких выводов.

В свою очередь Стив Рэндалл из компании-поставщика воздушных шаров Random Engineering Ltd сказал, что устройство выглядит самодельным и не похоже ни на один обычный метеозонд. Он предположил, что черный материал, может представлять собой пластик, используемый для мусорных пакетов, и что это может быть оболочка теплового воздушного шара, который поглощает солнечную энергию для нагрева и обретения плавучести.

Оба эксперта полагают, что пластиковая бутылка, прикрепленная к шару, вероятно, служит балластом. Ее могли заполнить жидкостью, которая постепенно вытекала через небольшое отверстие, чтобы компенсировать потерю подъемной силы из-за утечки газа из оболочки баллона.

В издании отметили, что воздушные шары впервые были использованы в качестве оружия еще 1849 году во время осады Венеции. Тогда Австрия, не имеющая выхода к морю, не имела военных кораблей, поэтому австрийский инженер Франц фон Учатиус оснастил шары небольшими бомбами для бомбардировки города. Кроме того, подобные устройства применялись во время Второй мировой войны в операции "Оверлорд". Недавно воздушные шары также использовал ХАМАС для атак из сектора Газа.

Однако, как говорится в статье, украинские воздушные шары гораздо более продвинутые, чем упомянутые версии. Судя по отчетам РФ, их дальность составляет не менее сотни километров. Шары оснащены модулем Bluetooth, а также устройством слежения Spot Trace, которое отправляет данные о местоположении GPS непосредственно на спутники связи. Спуск парашюта может привести к падению GPS-трекера на место для отслеживания помех GPS в течение длительного периода.

Как отмечают в Forbes, единственный способ сбить воздушный шар на высоте более 9 км – запустить дорогую ракету класса "земля-воздух" или "воздух-воздух".

При этом РФ является единственной страной, где был создан специализированный самолет для сбивания воздушных шаров М-17 "Мистик", так как во времена СССР ЦРУ и другие организации запускали большое количество "метеозондов" с камерами в попытках заглянуть за "железный занавес".

После того как угроза использования воздушных шаров исчезла, М-17 был перепрофилирован для разведки и исследования погоды на больших высотах.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля в минобороны РФ пожаловались на украинскую атаку неким малоразмерным воздушным шаром. Утверждалось, что ПВО уничтожила цель над территорией Курской области. В сети это сообщение высмеяли даже россияне, вспомнив о Винни-Пухе и Пятачке, которые сбивали воздушный шарик из ружья.

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