Гениальные решения нуждаются в гениальных мнениях: САУ 'Богдана' получила защиту от дронов. Фото

Украинские военные, опережая замыслы врага, усовершенствуют боевую технику. Выполнение боевых задач предполагает и защиту вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба 47 ОАБр. В бригаде был обнародован плод работы воинов одного из артиллерийских расчетов.

"Враг не прекращает охоту, поэтому должны обращаться порой и к уловкам на поле боя. На фото – система защиты пушки от беспилотных баражирующих боеприпасов противника. Ребята решили назвать этот проект "Харконнен", он забрал множество сил и времени, однако результат уже впечатляет и оправдывает все приложенные усилия", – говорится в сообщении.

Как отметили в подразделении, война не позволяет оттягивать и лишний раз подвергаться сомнениям.

"Она требует действий здесь и сейчас, и мы это учитываем. Мы совершенствуем наши умения, мы учимся и стремимся к совершенству в любом деле, к которому прилагаем сил", - подчеркнули артиллеристы.

Для того чтобы Украине удалось разгромить российскую оккупационную армию и выгнать ее со своей территории, США нужно усилить военную помощь Киеву. Вашингтону необходимо предоставлять стране критически важное вооружение, а не бесплатные военные советы.

Эксперты отмечают, что украинской армии нужно дальнобойное оружие, больше артиллерии и беспилотников. Уже в октябре у Украины может закончиться запас ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Поэтому стране нужны такие дальнобойные ракеты, как, например, немецкие Taurus.

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