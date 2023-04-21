Генсек НАТО заверил, что Украина готова вернуть еще больше своих территорий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "уверен" в готовности Украины отвоевать новые территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению. Нынешняя цель Альянса – обеспечить победу Украины над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны у Киева будет "сдерживание для предотвращения новых атак".

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Об этом Столтенберг говорил с журналистами в кулуарах встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля, сообщает украинская служба Radio Free Europe. По словам Генсека НАТО, одним из основных вопросов во время заседания был учет "всех различных возможностей, систем, поставок, которые нужны украинцам, чтобы иметь возможность вернуть себе больше земли" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я уверен, что теперь они смогут освободить еще больше земель", – отметил он, не став раскрывать больше подробностей.

Напомним: по итогам 11-й встречи в формате "Рамштайн" Украина получит ракеты к комплексам противовоздушной обороны и другому тяжелому вооружению. Участники заседания 21 апреля поддержали решение о соответствующих поставках. Кроме того, Киев получит минные катки, транспортные средства и топливозаправщики от Германии и Нидерландов.

Также глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что танки M1A1 Abrams прибудут в Германию для тренировок военных ВСУ в течение следующих нескольких недель.

Со своей стороны глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что передача Abrams ВСУ изменит ситуацию на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Столтенберг сообщил, что все союзники по NATO согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет его членом. Однако сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией;

– также генеральный секретарь НАТО выразил безоговорочную поддержку Альянса Украине. Столтенберг заверил, что она началась после аннексии Крыма в 2014 году и не ослабнет до послевоенного восстановления нашего государства.

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