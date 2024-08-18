Геншаб: на Покровском направлении отбито 19 атак, враг активно наносит авиаудары

С начала суток 18 августа на 16:00 на фронте в Украине произошло 81 боевое столкновение. Опкунаты продолжают штурмовать позиции украинских защитников, в том числе 24 раза атаковали на Покровском направлении, 19 атак уже отбиты. Также враг устроил штурм на Приднепровском направлении, но потерпел поражение.

Видео дня

В своих попытках продвинуться армия РФ активно применяет удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские удары по Украине

В воскресенье от огня российской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Сумщины Шалыгино, Славгород, Порозок, Белополье, Тимофеевка, Великая Писаревка, Покровка, Камень, Лисковщина. Также оккупанты нанесли три авиаудара, сбросив пять КАБов, по Голышевскому, Басовке и Юнаковке Сумской области.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. На 16:00 продолжаются пять атак.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции Сил обороны недалеко от Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершено, один продолжается.

На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм у Верхнекаменского.

На Краматорском направлении армия РФ наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Часова Яра, Клещиевки и Предтечиного. Всего произошло восемь боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Зализного, Торецкого, Дылеевки и Нелиповки. 14 штурмов отбиты, еще один продолжается. Кроме этого, они нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 19 атак, пять боестолкновений продолжаются, говорится в сводке.

Потери противника уточняются. Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

На Времовском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции возле Раздольного и Водяного, где продолжаются боеприкосновения.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях военные России, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.

На Приднепровском направлении в результате боестолкновения оккупанты потерпели поражение.

По другим направлениям фронта без особых изменений, информировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск перебросил к границе с Украиной "почти треть своей армии", а оборона границы Беларуси проработана совместно с Москвой и "при необходимости" план можно сменить наступательным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!