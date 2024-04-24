Генштаб: авиация Сил обороны 11 раз ударила по врагу, войска РФ активизировались под Лиманом

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за минувшие сутки оказалось Лиманское направление. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 24 апреля.

В течение суток зафиксировано 84 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 51 авиаудар, совершил 16 обстрелов из РСЗО.

В свою очередь, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Силами и средствами ПВО Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника. Ракетные войска нанесли поражение 1 району сосредоточения личного состава противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях вражеское военное присутствие сохраняется в приграничных районах, при этом оккупанты проводят диверсионную деятельность с целью воспрепятствовать переброске наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 880 оккупантов. Также к утру 24 апреля оккупанты не досчитались десятков единиц техники. Общая численность потерь государства-террориста России за весь период полномасштабной войны уже достигла 461 940 человек.

А посмотреть, как бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали на левом берегу Херсона по логистике российских захватчиков, можно здесь.

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