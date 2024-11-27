Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

В течение вторника, 26 ноября, по всем направлениям фронта произошло 208 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском и Покровском направлениях, также враг проявляет активность на Лиманском, Купянском, Краматорском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 31 авиационный удар с применением 57 КАБов, а также использовал для поражения более 700 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений с российскими захватчиками. Все они в районе Волчанска отражены украинскими воинами. По населенному пункту Питомник был нанесен авиаудар тремя управляемыми бомбами.

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Григоровки, Зеленого Гая, Загрызово, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки. Одну управляемую авиабомбу враг сбросил на населенный пункт Куриловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Кроме того, населенные пункты Ивановка, Лиман, Заречное подверглись авиаударам девятью КАБами.

На Северском направлении оккупанты атаковали в районе Григоровки, успеха не имели. В то же время враг нанес авиаудару управляемой бомбой по Славянску.

На Краматорском направлении районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дылеевка были атакованы врагом 13 раз. Ситуация на направлении контролируемая, Силы обороны устойчиво удерживают занимаемые рубежи.

На Торецком направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка и Торецк, все атаки отбиты, противник успеха не имел. Ударам с воздуха подверглись Торецк, Катериновка и Краматорск, в общей сложности враг сбросил шесть управляемых бомб.

На Покровском направлении тоже продолжаются интенсивные атаки противника. В течение дня агрессор совершил 32 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Проминя, Красного Яра, Лысовки и Чумацкого.

Всего 29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще три боестолкновения в районах Пустынки и Нового Труда продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 169 человек убитыми и 219 ранеными. Уничтожены автомобиль и мотоцикл. Кроме того, еще один автомобиль и три БМП были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 39 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Катериновка, Елизаветовка, Анновка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестков, Зори и Солнцевки продолжаются до сих пор.

За сегодняшний день на данном направлении враг потерял 90 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две БМП и один квадроцикл. Три БМП, одна пушка и один автомобиль повреждены.

На Времевском направлении наши воины остановили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь. Еще четыре боестолкновения в районе населенного пункта Веселый Гай продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, в общей сложности сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории россии. В настоящее время известно об 11 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четырех из реактивных систем залпового огня", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали, как они отразили штурм российских оккупационных войск в районе Часова Яра в Донецкой области. Сначала врага встретили мины, а добили – дроны и артиллерия.

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