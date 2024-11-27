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Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

София Закревская
War
4 минуты
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Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

В течение вторника, 26 ноября, по всем направлениям фронта произошло 208 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском и Покровском направлениях, также враг проявляет активность на Лиманском, Купянском, Краматорском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 31 авиационный удар с применением 57 КАБов, а также использовал для поражения более 700 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений с российскими захватчиками. Все они в районе Волчанска отражены украинскими воинами. По населенному пункту Питомник был нанесен авиаудар тремя управляемыми бомбами.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Григоровки, Зеленого Гая, Загрызово, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки. Одну управляемую авиабомбу враг сбросил на населенный пункт Куриловка.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Кроме того, населенные пункты Ивановка, Лиман, Заречное подверглись авиаударам девятью КАБами.

На Северском направлении оккупанты атаковали в районе Григоровки, успеха не имели. В то же время враг нанес авиаудару управляемой бомбой по Славянску.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Краматорском направлении районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дылеевка были атакованы врагом 13 раз. Ситуация на направлении контролируемая, Силы обороны устойчиво удерживают занимаемые рубежи.

На Торецком направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка и Торецк, все атаки отбиты, противник успеха не имел. Ударам с воздуха подверглись Торецк, Катериновка и Краматорск, в общей сложности враг сбросил шесть управляемых бомб.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Покровском направлении тоже продолжаются интенсивные атаки противника. В течение дня агрессор совершил 32 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Проминя, Красного Яра, Лысовки и Чумацкого.

Всего 29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще три боестолкновения в районах Пустынки и Нового Труда продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 169 человек убитыми и 219 ранеными. Уничтожены автомобиль и мотоцикл. Кроме того, еще один автомобиль и три БМП были существенно повреждены.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 39 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Катериновка, Елизаветовка, Анновка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестков, Зори и Солнцевки продолжаются до сих пор.

За сегодняшний день на данном направлении враг потерял 90 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две БМП и один квадроцикл. Три БМП, одна пушка и один автомобиль повреждены.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Времевском направлении наши воины остановили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь. Еще четыре боестолкновения в районе населенного пункта Веселый Гай продолжаются до сих пор.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, в общей сложности сбросили десять управляемых авиационных бомб.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.

Генштаб: на фронте – более 200 боевых столкновений, враг запустил сотни дронов и совершил тысячи обстрелов

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории россии. В настоящее время известно об 11 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четырех из реактивных систем залпового огня", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали, как они отразили штурм российских оккупационных войск в районе Часова Яра в Донецкой области. Сначала врага встретили мины, а добили – дроны и артиллерия.

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