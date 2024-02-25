Генштаб: на фронте произошло 81 боевое столкновение, под Марьинкой и Авдеевкой – самое горячее

В течение суток, 25 февраля, на линии фронта произошло 81 боевое столкновение. Самые горячие направления – Марьинка и Авдеевка.

Об этом говорится в строительстве Генштаба. Также российские военные совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, враг нанес четыре ракетных и 73 авиационных удара.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямно Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более двух десятков населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.

На Купянском направлении силы обороны отразили 5 атак в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены две атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области. Именно там оккупант пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное и Железное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населённых пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены восемнадцать атак врага. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Желанное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены более десяти атак противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Парасковиевка, Новомихайловка и Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались три населенных пункта Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области Артиллерийские и минометные обстрелы получили около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены шесть атак противника в районе Работино и атака в районе Гуляйпольского Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около десяти населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершено четыре попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийских и минометных обстрелов подверглись около 15 населенных пунктов Крынки, Ивановка, Токаровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава и двум позициям зенитных ракетных комплексов противника. Подразделениями ракетных войск нанесено удар по позиции артиллерии противника.

Ранее Владимир Зеленский впервые озвучил потери сил обороны в войне с Россией. По его словам, жизнями за сдерживание российской агрессии и освобождение оккупированных территорий заплатили 31 тысяч украинских воинов.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит пресс-конференция президента Украины. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию события и собрал все детали и заявления Зеленского, сделанные им в ходе общения с украинскими и зарубежными СМИ.