Генштаб: на фронте произошло почти 130 боев в сутки, враг интенсивно атакует на Покровском направлении

За эти сутки на фронте произошло почти 130 боестолкновений. Враг интенсивно атакует Вооруженные силы Украины на Покровском направлении.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 20 июня. Украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и его технике.

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

Впрочем, российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке из воздуха. В течение суток противник наносил по территории Украины два ракетных удара с применением десяти ракет.

Кроме того, оккупанты нанесли 36 авиаударов 50 КАБами и задействовали для атак 373 дрона-камикадзе. Враг совершил 2634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцов и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешными. По имеющейся в настоящее время информации, уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашина и две артсистемы оккупантов были повреждены.

16 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степной Новоселовки, Синьковки, Стельмаховки и Песчаного подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Стельмаховки продолжается бой.

В Лиманском направлении за день российские войска шесть раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах Невского и Серебрянского леса. В настоящее время продолжаются три боестолкновения вблизи Грековки и Невского.

Похожая ситуация также на Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали вблизи Шумов, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боестолкновения завершились, боевые действия продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия – в целом совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще 19 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 13 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка и Константиновка.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережье Днепра. Все шесть атак российских оккупантов потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1170 военнослужащих российской армии. Также обезвредили 171 единицу вооружения и техники оккупационных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 18-й Славянской бригады НГУ показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным сбросом с дрона нацгвардейцы уничтожили российскую БМП в лесополосе, а вместе с техникой ликвидировали десять оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!