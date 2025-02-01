Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении.

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В целом за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 февраля.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара, в том числе сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник произвел более 6200 обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2018 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Часов Яр, Дружковка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Каменское, Пятихатки, Терново Запорожской области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, четыре артиллерийские системы, а также три пункта управления противника.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполевки и Колодязев.

Вчера враг шесть раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного на Северском направлении. Успеха вражеские операции не имели.

На Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Успеновка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредоточил в районах населённых пунктов Константинополь и Раздольное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг дважды без успеха пытался сдвинуть наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новополь и Новоселка.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников.

На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь – из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 22 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 121 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

Напомним, утром 1 февраля террористическая армия России нанесла ракетный удар по Полтаве. Вследствие обстрела в областном центре зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры. В очередной раз целью путинских террористов стал многоэтажный жилой дом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БПЛА на Запорожье. В результате этого в городе есть разрушения.

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