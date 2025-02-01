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Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

Алексей Лютиков
War
5 минут
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Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении.

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В целом за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 февраля.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара, в том числе сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник произвел более 6200 обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2018 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Часов Яр, Дружковка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Каменское, Пятихатки, Терново Запорожской области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, четыре артиллерийские системы, а также три пункта управления противника.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполевки и Колодязев.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

Вчера враг шесть раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного на Северском направлении. Успеха вражеские операции не имели.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Успеновка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредоточил в районах населённых пунктов Константинополь и Раздольное.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг дважды без успеха пытался сдвинуть наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новополь и Новоселка.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь – из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения, наиболее горячо – на Покровском направлении

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 22 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 121 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

Напомним, утром 1 февраля террористическая армия России нанесла ракетный удар по Полтаве. Вследствие обстрела в областном центре зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры. В очередной раз целью путинских террористов стал многоэтажный жилой дом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БПЛА на Запорожье. В результате этого в городе есть разрушения.

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