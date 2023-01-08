Генштаб показал самоотверженную борьбу ВСУ на передовых позициях: без праздников и выходных. Видео

Украинские воины продолжают защищать родную землю от русских оккупационных войск. Ожесточенные бои продолжаются день и ночь, без выходных и праздников.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали впечатляющие кадры по передовой. На видео зафиксированы фронтовые будни бойцов 92-й отдельной механизированной бригады.

"На войне не бывает выходных и праздников! Поблагодарите воинов за то, что вы дома", - говорится в подписи к видео.

В любую погоду, в любое время суток, в сверхсложных условиях защитники нашего государства делают все, что могут, и даже больше, чтобы выбить вражеские войска из Украины и вернуть украинцам мирное небо над головами.

Напомним, утром 8 января в Генштабе рассказали, что войска РФ ведут наступление на Донбассе и несут большие потери. За минувшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки около 16 населенных пунктов.

Также сообщалось, что накануне авиация ВСУ ударила по 21 району сосредоточения врага.