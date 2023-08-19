Генштаб показал удачную охоту на технику захватчиков: поражено 5 единиц. Видео

Защитники Украины на Бахмутском направлении уничтожили 5 единиц вражеской техники. Речь идет о "денацификации" двух пушек Д-20, одного Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗа.

Видео дня

Эффектное видео показали в Telegram Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что удачная совместная охота устроили тактическая группа Центра Специальных Операций "А" СБУ и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого". "Глазами" последних были FPV-дроны, которые поразили всю указанную технику в течение шести часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Между тем, на юге Силы обороны юга Украины за сутки уничтожили 10 лодок диверсионно-разведывательных групп врага, крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники. Кроме того, было ликвидировано 40 захватчиков, сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что пораженные лодки были почти все гражданскими, переоборудованными под нужды ДРГ. Оккупанты использовали их, чтобы маневрировать между островами, проводить ротацию, подвозить боеприпасы или разведывать направление действий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты понесут значительные потери в Луганской области. Подразделения россиян теряют боеспособность, что приводит к постоянным ротациям. Там, где не хватает кадровых войск, на штурмы бросают заключенных и представителей других частных кампаний.

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