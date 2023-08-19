В Луганской области оккупанты несут значительные потери и теряют боеспособность: детали последних боев

Российские оккупационные войска несут значительные потери в Луганской области. Подразделения террористов теряют боеспособность, что приводит к постоянным ротациям. Там, где не хватает кадровых войск, на штурмы бросают заключенных и представителей других частных кампаний.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он отметил, что накануне оккупанты попытались атаковать, однако украинские военные сорвали планы противника.

Также чиновник рассказал о жизни в городах Луганщины, временно подконтрольных оккупантам. По словам Лысогора, еще с весны прошлого года россияне кичатся захватом Рубежного, однако с тех пор жизнь в городе замерла. Поврежденное жилье там никто не восстанавливает, а разрушенные оккупантами дома могут в любой момент обрушиться. Более того, за уборку завалов оккупационная "администрация" требует средства от местных жителей.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны "денацифицировали" в Украине в общей сложности 500 российских оккупантов. Так, общая численность потерь в живой силе армии РФ за весь период полномасштабной войны достигла уже 257 010 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны отминусовали у оккупантов пять единиц техники на Бахмутском направлении. По словам военачальника, удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-го ОМБр "Команда Вялого";

– также на фронте в Украине ликвидировали заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной бригады морской пехоты майора Юрия Павлова. Оккупант прошел войну в Сирии, после чего приехал убивать украинцев.

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