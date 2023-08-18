В Украине ликвидирован начальник штаба оккупантов из Севастополя. Фото

На фронте в Украине ликвидировали начальника штаба-заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной бригады морской пехоты майора Юрия Павлова. Оккупант прошел войну в Сирии, после чего приехал убивать украинцев.

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При этом сам он родом из Украины – родился в с. Новоивановка Попаснянского района Луганской области. О гибели военного преступника в Telegram сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Он сообщил, что ликвидированный Павлов окончил Дальневосточное высшее военное училище, после чего в 2009 году уехал служить в Севастополь в 810-ую бригаду морской пехоты. В прошлом году был награжден медалью "За отвагу".

По словам Развозжаева, Павлов был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале.

Напомним, также в Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат" Евгения Писаренко, который с начала войны воевал в Донецкой области. Ранее он служил в ставропольском ОМОНе, где получил звание полковника, а с начала полномасштабного вторжения Писаренко добровольно вступил в армию РФ. Затем в составе чеченского батальона "Ахмат" участвовал в войне России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине ликвидировали 45-летнего российского оккупанта Александра "Папу" Ювица из Кубани. Он был заместителем командира отряда "БАРС-11" и причастным к аннексии Россией Крыма.

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