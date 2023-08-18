Пять единиц техники за шесть часов: Сырский показал, как воины ВСУ уничтожают вражескую технику. Видео

Героические Силы обороны Украины продолжают бить врага и уничтожать его технику на одной из самых горячих точек на фронте – на Бахмутском направлении на Донетчине. На протяжении шести часов часов украинские воины отминусовали у оккупантов пять единиц техники.

Видео дня

Видео ударов по вооружению армии РФ показал на своем канале в Telegram командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский. Кадры были опубликовали в пятницу, 18 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам военачальника, удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".

За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, которые корректировали глаза 30-й бригады, поразили пять единиц вражеской техники – две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ.

Ранее Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Координаты получили артиллеристы и отработали по цели.

В результате после нескольких минут группа российских оккупантов отправилась на "концерт Кобзона".

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины на юге отминусовали у оккупационной армии страны-агрессора России два БПЛА. Речь идет о разведывательных беспилотниках "Мерлин-ВР".

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