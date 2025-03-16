Генштаб: принимаем меры по недопущению продвижения врага вглубь Украины

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских захватчиков, пытающихся продвинуться в глубь страны. В то же время враг наносит массированные удары по украинским городам и селам, используя ракеты, авиацию и артиллерию.

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В настоящее время продолжаются активные боевые действия, а за сутки произошло 64 столкновения. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Наибольшая активность противника зафиксирована в Харьковском, Купянском, Лиманском, Торецком, Покровском и Курском направлениях.

"Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 64 боевых столкновения", — отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза атаковали украинские позиции неподалеку от Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки. Еще один бой продолжается. Враг нанес авиаудару по Удах.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался прорвать нашу оборону Сил бороны в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового и в направлении Купянска, в настоящее время одно боеприкосновение продолжается.

На Лиманском направлении за 16 марта вражеские подразделения шесть раз атаковали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и Новомихайловки. Одно столкновение с врагом продолжается по сей день.

На Северском направлении были отражены два российских штурма в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают две атаки противника в районе Часового Яра.

На Торецком направлении вражеские солдаты совершили семь штурмовых атак в районах Торецка и Дружбы. Шесть боев длятся до сих пор.

На Покровском направлении российские солдаты предприняли 11 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясеново, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск врага и отразили 10 атак. Один бой продолжается до сих пор. Авиаударов КАБами потерпел Покровск.

В Новопавловском направлении солдаты армии РФ шесть раз пробовали прорвать оборону бойцов ВСУ в районе Константинополя. На Новопавловку враг сбросил управляемые авиационные бомбы.

На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Скудного, Привольного, Вольного Поля и в направлении Новополя. Также враг бил КАБами по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, Шевченковскому.

На Ореховском направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны в районах населенных пунктов Степное и Жеребянки. Все атаки были отражены.

На Приднепровском направлении армия РФ не предпринимала наступательных действий, однако нанесла авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

На Курском направлении с начала суток произошло восемь боеприкосновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, также совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Кроме того, на севере российские войска обстреляли населенные пункты Черниговщины и Сумщины, среди которых Бачевск, Ястребщина, Николаевка и Ходыно.

ВСУ продолжают удерживать позиции, не давая врагу продвинуться вперед. Украинцев призывали поддерживать наших военных и верить в победу.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 16 марта украинские военнослужащие уже не находились в Судже Курской области РФ. Однако на территории региона продолжаются боевые столкновения.

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