Генштаб: Силы обороны поразили 17 районов сосредоточения врага, уничтожены две системы ПВО и склады боеприпасов

За прошедшие сутки 22 июня украинские военнослужащие нанесли российской оккупационной армии большие потери в живой силе и вооружении. В частности, было уничтожено десятки единиц различной техники.

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Общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины атаковали 17 районов сосредоточения личного состава, два средства ПВО, артиллерийское средство, пять складов боеприпасов и станцию ​​РЭБ.

Также украинские войска нанесли огневое поражение по радиолокационной станции, наземной станции ​​управления БПЛА и пункту управления противника.

Кроме того, за сутки 22 июня путинские террористы потеряли 10 танков, 15 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, две РСЗО, два средства ПВО, 44 автомобиля и восемь единиц специальной техники. Защитники неба Украины сбили 13 российских ракет и 50 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, украинские воины нанесли высокоточные удары по складам с аммиачными удобрениями в Курской области. Там захватчики хранили военную технику и боеприпасы.

Ранее в сети появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России. В Краснодарском крае РФ в ночь на 21 июня эти склады были уничтожены, украинские воины повредили также сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта, под поражение попали инструкторы и курсанты.