Генштаб: войска РФ 51 раз атаковали на Кураховском направлении, бои активизировались

Российские войска продолжают активные наступательные действия по всей линии фронта, однако украинские защитники решительно отбивают атаки, нанося врагу значительные потери. Только на Кураховском направлении россияне совершили 51 атаку, из которых девять боев еще продолжаются.

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Всего за день зафиксировано 167 боевых столкновений по всей линии фронта. Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 2 ноября.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 56 авиаударов по территории Украины, применив одну управляемую ракету и 81 авиационную бомбу. Кроме того, россияне использовали 437 дронов-камикадзе для ударов по украинским позициям и населенным пунктам, совершив более трех тысяч обстрелов.

На Харьковском направлении украинские войска успешно отразили восемь атак противника, которые имели место в районах Волчанска и Гатища. Из этих атак семь уже отбиты, а одна все еще продолжается, ситуация остается контролируемой.

На Купянском направлении враг 13 раз пытался штурмовать позиции наших защитников в районах Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники успешно отбили семь из этих атак, а шесть еще продолжаются.

Лиманское направление также подверглось активным атакам: в течение суток российские захватчики 16 раз пытались захватить позиции украинских войск неподалеку от Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянского леса. В настоящее время продолжаются два боя, а противник активно использует авиацию, нанося 24 авиаудара с неуправляемыми ракетами.

На Северском направлении враг совершил семь наступательных действий в течение дня в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение вблизи Предтечино, успешно отбитое украинскими защитниками.

На Торецком направлении россияне, сбросив три управляемых авиабомба, восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия врага сосредоточены вблизи населенных пунктов Торецка и Щербиновки, и в настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала суток враг 11 раз пытался прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Одно боестолкновение продолжается вблизи Крутого Яра. Отмечается, что противник несет значительные потери: сегодня было уничтожено 229 оккупантов, из которых 87 – безвозвратно. Также уничтожены два танка и две БМП врага.

На Кураховском направлении противник проявляет активность, совершив 51 атаку на наши позиции в районах Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. Девять боев продолжаются. По уточненной информации, украинские защитники обезвредили 180 оккупантов, 66 из которых – безвозвратно, а также уничтожили один автомобиль и повредили две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему.

На Времивском направлении враг совершил 14 наступательных действий недалеко от Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Великой Новоселки, сбросив шесть КАБ и применив 30 НАР.

На Ореховском направлении украинские войска отразили четыре атаки противника вблизи Новоандреевки, Роботиного и Малой Токмачки. До сих пор продолжается одна попытка врага продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили три атаки противника недалеко от Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, при этом враг не добился успеха. В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В Генштабе особо отметили героизм воинов 406-й отдельной артиллерийской бригады, 128-й отдельной бригады территориальной обороны, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 6-й епископской бригады.

Напомним, накануне стало известно, что в октябре Россия потеряла на войне рекордное количество техники и вооружения. Рекорд установлен по количеству "демилитаризованных" боевых бронированных машин российской армии: их враг потерял 923 в месяц. Стоимость уничтоженных ББМ составляет не менее 500 млн долларов. Безвозвратные и санитарные потери в личном составе за указанный период составили 41 980 захватчиков или более трех мотострелковых дивизий.

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