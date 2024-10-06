Генштаб: враг 14 раз атаковал на Лиманском направлении, приграничье страдает от обстрелов

Российские оккупанты в воскресенье, 6 октября, продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины на фронте, а также наносят артиллерийские, минометные и авиационные удары по приграничью Сумщины и Черниговщины. Горячее всего на Лиманском направлении, где войска агрессора совершили 14 штурмов.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00. Как отмечается, враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников, а Силы обороны в свою очередь наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

Российские обстрелы

Циничных обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, говорится в сводке.

От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Александровка и Майское.

Кроме того, кафиры нанесли шесть авиационных ударов, применив семь КАБов по районам населенных пунктов Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка.

Кроме того, армия РФ продолжает сбрасывать авиабомбы на Курщину, сейчас известно об 11 авиаударах с использованием 16 КАБов.

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого продолжаются бои.

На Купянском направлении три раза с начала сегодняшних суток враг атаковал Кучеривку и Новоосиново, одна атака на 16:00 продолжается. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар КАБам в районы Зеленого Роща и Первомайского.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз пытались потеснить ВСУ с занимаемых позиций вблизи Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Григорьевки и Дибровы. 11 боев завершено, три продолжаются.

На Краматорском направлении силы обороны отразили три атаки врага недалеко от Белой Горы.

На Торецком направлении авиаударов КАБами подверглись Дружба и Константиновка; также оккупанты совершили восемь атак возле Торецка и Щербиновки, возле которой наступательные действия противника продолжаются.

На Покровском направлении произошло десять наступательных действий противника. Захватчики штурмовали в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Крутый Яр и Селидово.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где захватчики девять раз атаковали вблизи Новоселидового, Горняка, Цукуриного, Острого, Георгиевки и Константиновки. На 16:00 идут два боя.

На Времивском направлении штурмовой авиацией РФ были атакованы Новодаровка и Полтавка, также противник провел три штурма оборонительных рубежей наших защитников вблизи Богоявления и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили две российские атаки.

"На других направлениях фронта ситуация без особых изменений. Поддерживайте Вооруженные силы Украины! Победим!" – говорится в сводке Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, войска России накануне продвинулись в районе Торецка, Покровска и юго-западнее Донецка. Также армия агрессора наступает на севере Харьковщины, однако там продвижения окупантов не зафиксировано. Против наступления защитников Украины враг применяет химическое оружие.