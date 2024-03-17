Генштаб: враг 25 раз пытался прорвать оборону на Новопавловском направлении, ВСУ отразили атаки

За прошедшие сутки российские оккупанты на Новопавловском направлении в Донецкой области 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Силы обороны там продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Победа.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 17 марта. Всего в течение суток на фронте в Украине произошло 63 боевых столкновения.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Россияне нанесли 7 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 62 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских терактов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Оккупанты ударили из авиации в районах населенных пунктов Лукашевка Черниговской области и Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы и Горск Черниговской области; Пустогород, Искрисковщина, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 безрезультатных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Басово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Раздолевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши бойцы отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Нетайлово и Новоселовка Первая. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в Шахтерском районе. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очаков Николаевской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Садовое Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что оккупанты прибегают к нововведениям на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные "мясные штурмы" атаками с использованием бронетехники. Так они продвинулись в этом районе, якобы захватив села Тоненькое и Невельское.

– Силы обороны удерживают свои позиции на восточном берегу Херсонской области. Также ВСУ контролируют высоты северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретиного, что затрудняет продвижение оккупантов в этом районе.