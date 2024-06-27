Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении и усиленно атакует на Торецком

Враг активизировался на Купянском направлении. Украинские защитники с начала суток отразили там 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой у Синьковки.

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Об этом говорится в строительстве Генштаба по состоянию на 19:00 27 июня. Также страна агрессор усиленно атакует на Торецком направлении.

В течение дня враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104. Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику врага.

Харьковское направление. Сегодня агрессор пытался атаковать здесь трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.

На Купянском направлении авиационный удар получили окрестности Петропавловки.

На Краматорском направлении противник усилил давление в районе Временного Яра. Идут два боя. Всего за сегодняшний день враг атаковал здесь пять раз.

На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отразили 22 наступательные попытки войск России, три атаки еще продолжаются. Агрессор применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.

На Приднепровском направлении агрессор действует в районе Крынок. Добавилась одна враждебная попытка атаковать. В общем, за день, это уже седьмое, шесть – отбито.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска продолжают наступление на севере Харьковщины, но благодаря действиям воинов Сил обороны не могут продвигаться вперед и несут большие потери. Пограничники, помогающие остановить наступление врага на Волчанском направлении, показали, как отражают атаки россиян.

Напомним, о том, что российские военные заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, российские пропагандисты начали кричать еще ориентировочно 15 июня. К тому времени, согласно сообщениям, с момента блокировки прошло уже два дня.