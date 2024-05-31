Генштаб: враг активизировался возле Липцев и атакует авиацией на Краматорском направлении

Российская оккупационная армия продолжает атаковать в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ на Донбассе и Харьковщине. Наиболее горячим за прошедшие сутки оказалось Покровское направление. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30 пятницы, 31 мая.

Число боевых столкновений по всей линии фронта за сутки возросло до 64. Самой напряженной в Генштабе называют ситуацию на Покровском направлении, также захватчики пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях.

На Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцев. Сейчас там продолжается боестолкновение. Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Нескучному, Юрченковому и Белому Колодцу.

На Купянском направлении кафиры нарастили количество боевых столкновений до десяти. Боевые действия еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Петропавловка Берестово и Дружелюбовка.

На Лиманском направлении враг попытался штурмовать украинские позиции в районах Торского и Терна. "Успеха не было. Ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе.

Держат оборону ВСУ и на Северском направлении, где с начала суток Силы обороны отбили уже пять атак. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении оккупанты атакуют при поддержке авиации. В районе Дружбы нанесен удар 26 неуправляемыми авиаракетами. С начала суток на этом направлении произошло уже шесть боевых столкновений. Украинские защитники отражали вражеские атаки вблизи Нового, Андреевки и Богдановки.

На Покровском направлении в настоящее время российские захватчики проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 24. Половину из вражеских атак наши защитники отразили; сейчас ведутся бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлового и Евгеньевки.

На Кураховском направлении количество штурмовых действий агрессора возросло до четырех. Две атаки наши воины отбили, продолжаются бои вблизи Новомихайловки.

На Времивском направлении противник уже трижды атаковал с начала суток. Нанес удар управляемой авиационной бомбой в районе Старомайорского. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины отразили.

На Ореховском направлении к трем предварительным штурмовым действиям оккупантов добавилось еще одно вблизи Новоданилики. Враждебная попытка продвинуться вперед успеха не имела.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь с начала суток нашими воинами уже отражены четыре вражеских штурма.

По остальным направлениям обстановка без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки ожесточенных боев на фронте обезвредили 208 единиц военной техники и вооружение захватнической армии РФ. Также на "200/300-х" украинские воины поделили не менее 1390 окупантов. Таким образом, по состоянию на 31 мая этого года потери живой силы врага уже достигают 507 650.

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