Генштаб: враг значительно активизировался на Покровском направлении, продолжаются тяжелые бои

Проходит девятьсот вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников, значительно активизировался на Покровском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 13 августа 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 111 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Противник нанес один ракетный (2 ракеты), 63 авиационных удара (в частности, задействовал 83 КАБ) и 489 ударов дронами-камикадзе, совершил 2760 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы 12 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Глубокого, Липцев, Тихого и Волчанского. У последнего продолжаются боестолкновения. Предварительно, сегодня наши воины обезвредили 128 оккупантов, уничтожили шесть танков, две единицы спецтехники и семь автомобилей. Еще один танк, четыре артсистемы и четыре боевых бронемашины значительно повреждены. Подсчет продолжается.

На Купянском направлении враг атаковал дважды. Безуспешно пытался продвинуться в сторону Синьковки и Новоосинового.

В Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Терны, Невское, Макеевка, а также в Серебрянском лесу. Два из этих боеприкосновений еще не завершены. Ситуация контролируется.

На Северском направлении наши войска свели на нет пять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского и Спорного. Оккупанты понесли потери.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Временного Яра и Белой горы. Кроме того, продолжается еще одно боестолкновение. Ситуация находится под контролем наших воинов.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали в районах Железного и Торецкого. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Пять атак отбиты, продолжаются боевые действия в двух локациях.

В Покровском направлении враг продолжает интенсивно атаковать украинских защитников. В течение дня, в общем, совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов фиксируется в районах Гродовки, Елизаветовки, Скучного и Желанного. Девять боевых столкновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 192 кафира. Уничтожены две РСЗО БМ-21 "Град", два танка, четыре автомобиля, один МТ-ЛБ и три арт-системы. Кроме того, значительные повреждения получили два вражеских авто, четыре единицы артиллерии, два танка и одна боевая машина пехоты.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается четыре боевых столкновений. Террористы тщетно пытались продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении зафиксировано шесть атак противника возлу Водяного и Константиновки. Бои продолжаются.

В Приднепровском направлении противник также активизировался. Произошло девять вражеских штурмов – во всех враг потерпел неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки отменяли в боях около 1080 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения войска РФ понесли уже 592 тысячи безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!