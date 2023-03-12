Генштаб ВСУ назвал пять направлений, на которых РФ сосредоточила основные силы для наступления: там отбито 92 атаки

Преступное правительство РФ не отказывается от своих намерений по оккупации территории Украины путем применения своих вооруженных сил, наемников частных военных компаний и вооруженных формирований квазиреспублик, продолжая вести широкомасштабную вооруженную агрессию. Враг направляет эти силы на ведение наступлений на пяти направлениях фронта, где накануне наши защитники отбили 92 атаки.

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Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по военной ситуации по состоянию на 12 марта – 382-е сутки войны. Там в очередной раз отметили высокую угрозу дальнейших ракетных ударов по всей территории страны.

За прошедшие сутки агрессор нанес 12 авиационных и пять ракетных ударов, два из которых – по Запорожью. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры, из-за чего разрушено одно здание. Потерь и раненых среди населения нет. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по объекту гражданской инфраструктуры в Херсоне. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

Основной целью захватчиков оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого они сосредотачивались на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, там наши защитники отбили 92 атаки врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной. РФ продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Вражеские войска совершили минометные и артиллерийские обстрелы районов Червоной Зари, Красного, Огурцово, Колодезного, Красного Первого, Новомлынска и Каменки Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях агрессор сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки на Луганщине, а также Дибровы, Раздолевки, Спорного и Ягодного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия Бахмута. Вблизи линии столкновения обстреляли Васюковку, Зализнянское, Дубово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Васильевку, Александро-Шультино, Зализне и Нью-Йорк на Донетчине. Всего от российских обстрелов пострадали 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг предпринял попытки наступательных действий в направлении н. п. Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел никакого успеха. Многочисленным обстрелам со стороны ВС РФ подверглись 18 населенных пунктов рядом с линией столкновения, в том числе Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненько, Новодаковка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупационные войска продолжают обороняться. Одновременно с этим производили интенсивные обстрелы населенных пунктов – Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Волшебного, Таврического, Приднепровского, Плавней, Каменского и Степного Запорожской области; Новополя – Донецкой; Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки, Днепровского, Республиканца, Красного Маяка, Новоселки, Одрадокамянки, Ольговки, Тягинки, Токаревки, Понятовки, Ромашкового и Херсона. В общем пострадали почти 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, один склад боеприпасов и два места развертывания станций РЭБ врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что защитники Бахмута привлекли все ресурсы, которые не дают врагу воплотить его замыслы тотальной оккупации города, и создают серьезные препятствия его продвижению вперед. Настоящие герои Украины держат на своих плечах восточную линию фронта, где уже много месяцев продолжаются кровопролитные бои.

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