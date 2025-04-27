Генштаб: за сутки на фронте прошло более 170 боев, наиболее горячо – на Покровском направлении

На фронте за минувшие сутки произошло 174 боевых столкновения. Почти семь десятков российских штурмов Силы обороны отразили только на Покровском направлении.

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Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери. О ситуации на передовой по состоянию на утро 27 апреля рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что за вчера войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный (тремя ракетами) и 114 авиационных ударов (сбросили 202 управляемые авиабомбы). Кроме этого, произвели почти 5000 обстрелов (124 из РСЗО) и привлекли для поражения 2494 дрона-камикадзе.

Агрессор бил из авиации по районам населенных пунктов Новодмитровка, Михайловка, Рясное, Проходы, Миропольское Сумской области; Купянск – Харьковской; Новопавловка – Днепропетровской; Покровск, Котлино, Алексеевка, Богатырь, Яблунивка, Новополь – Донецкой; Гуляйполе, Новоандреевка – Запорожской; Веселое Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава ВС РФ, пункт управления БПЛА и два средства артиллерии врага.

На Купянском направлении за сутки оккупанты атаковали четыре раза, защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг совершил 22 атаки, пытался вклиниться в украинскую оборону возле Надежды, Грековки, Нового, Новомихайловки и в направлении Серебрянки. На Северском наши воины успешно остановили три российских атаки в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали в районах Часова Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы. На Торецком – совершили 29 атак возле Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг провел 13 атак неподалеку от Привольного, Днепроэнергии и Разлива. На Ореховском оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районах Степного, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку. А на Харьковском и Гуляйпольском направлениях вчера агрессор наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать армию РФ на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив 37 КАБов, совершил 296 обстрелов (14 из РСЗО). Украинские подразделения остановили 15 штурмовых действий россиян.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что сегодня Силы обороны противостоят наступлению оккупантов на Сумщину: возле госграницы, а также на территории РФ продолжаются интенсивные бои. По его словам, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак в этом направлении.

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